«Многолетнее очковтирательство»: в антикоррупционном комитете оценили импортозамещение в РФ

Импортозамещение в России является «очковтирательством», ярким примером которого является производство самолета «Суперджет» (SSJ). Об этом заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов, комментируя данные о возможных серьезных проблемах при ремонте иностранных двигателей лайнеров. По его оценке, имитация процесса приводит только к обогащению отдельных дельцов через «кривые» схемы, на которые уходят миллиарды бюджетных средств.

«Информация о далеко не радужных перспективах «отечественных» «Суперджетов» – яркая иллюстрация итогов многолетнего очковтирательства под названием «импортозамещение»… SSJ, конечно, почти отечественный самолет, как нам его позиционировали, но только вот движки не наши, как и ещё кое-что «по мелочи», – отметил Кабанов в своем телеграм-канале.

Глава антикоррупционного комитета обратил внимание, что спустя 9 лет после старта проекта по-прежнему никто не виноват, что его не произошло. «Интересно, сколько стоило «агентское соглашение/боковик» по контракту о закупке этих самых движков, и кто эти деньги получил? Но главное, что даже теперь никто в происходящем «не виноват». Разумеется, кроме наших врагов, «неожиданно» объявивших нам санкции еще аж в 2014 году. Теперь сотни бюджетных миллиардов приходится переплачивать на реализации «кривых» схем для поддержания в рабочем/летающем состоянии этот результат «импортозамещения» – SSJ. Уверен, что наши дельцы и на этом заработают немало», – подчеркнул он.

«Тут как раз вспомнилось недавнее предложение Ленинградского губернатора [Александра] Дрозденко отказаться от термина «импортозамещение», которое наверное по своей сути правильно. Ибо истинного импортозамещения в сфере высоких технологий, машиностроения и т.д., и т.п., как мы видим, нет. Есть имитация. А если убрать набивший оскомину термин, то не будет и проблем. Всё логично», – заключил Кабанов.

Ранее сегодня корпорация «Иркут» сообщила, что к концу 2030 года в эксплуатации останется всего 28 «Суперджетов» из более чем 150, если не удастся освоить ремонт горячей части установленных на самолете иностранных двигателей. Причем, массово останавливаться они начнут уже через год. При этом в авиакомпаниях не рассчитывают на отечественную ремоторизацию, стоимость которой для всего парка может дойти до 500 млрд рублей, и рассчитывают наладить ремонт двигателей в Иране.

В конце прошлой недели на стратегической сессии по развитию промышленности в координационном Центре правительства РФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил уйти от термина «импортозамещение». По его мнению, на практике в производстве значение имеет коэффициент критичности импортозависимости, тем более – когда существует мировой рынок, на котором представлена, в том числе, продукция дружественных стран.

Москва, Мария Соколова

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