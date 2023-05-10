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Среда, 10 мая 2023, 16:40 мск

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«Весь мир начинает очень сильно нервничать»: киевский режим сорвался с американской цепи

Фото: antikor.com.ua

Киевский режим «сорвался с цепи» на фоне вероятной утраты влияния со стороны США. Такое мнение высказал известный экономист и публицист Михаил Хазин. По его оценке, в пользу такой версии свидетельствует количество запущенных накануне в сторону Москвы беспилотников.

«Абсолютно очевидно, что с учетом того количества дронов, которые были запущены на Москву 9 мая, что режим в Киеве, если так можно выразиться, сорвался с цепи. Это естественно. До какого-то момента он управлялся байденовской командой, там все было «вась-вась», включая финансовые потоки. Но уже абсолютно очевидно, что у Байдена большие проблемы, которые могут завершиться достаточно неожиданно», – заявил Хазин в своем обзоре текущих событий.

Эксперт допустил, что на этом фоне, судя по всему, «ребята в Киеве стали принимать решения самостоятельно». «Они (киевский режим) абсолютно убеждены в своей полной личной безнаказанности. Они абсолютно убеждены, что украденные деньги у них не возьмут. Это, кстати, спорное утверждение, но объяснить им это невозможно в любом случае», – пояснил он.

«Надо отдавать себе отчет в том, что некая рациональность, свойственная США, в нынешней ситуации может быть утеряна… При таком нарастании событий абсолютно очевидно, что весь мир начинает очень сильно нервничать», – заключил Хазин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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