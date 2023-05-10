ВСУ снова обстреляли Курскую область. Ранен рабочий

В Суджанском районе Курской области после обстрела со стороны Украины ранен рабочий. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«10 мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь», – сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам,

В это же время ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Зафиксировано 6 прилётов. Повреждена крыша хозпостройки. К счастью, тут обошлось без пострадавших.

Курск, Светлана Антонова

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