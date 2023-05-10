В московском регионе ожидается потепление – Гидрометцентр

Прекращение ночных заморозков и постепенное повышение дневной температуры ожидается до конца недели в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«В ближайшую пятидневку значения средней суточной температуры в столичном регионе будут колебаться в небольших пределах около нормы. Ночи станут немного теплее, обойдется без заморозков. Днем воздух будет прогреваться заметно лучше, но все же еще сохранится большой суточный ход температуры. В отдельные дни местами пройдут небольшие кратковременные дожди», – отметили синоптики.

В четверг, 11 мая, температура в Москве составит 4...6°, по области – 1...6°. Днем возможен местами небольшой дождь. При этом воздух прогреется до 20-21°. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

В пятницу, 12 мая, ночью до 7°, в светлое время суток – до 21-22°. В субботу, 13 мая, ночью до 9°, днем – до 23°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 14 мая, местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь, ночью 5...10°, днем 15...20°. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

В понедельник, 15 мая, местами вновь вероятен небольшой кратковременный дождь. Ночью 3...8°, днем 16...21° при слабом ветре.

Москва, Андрей Дорофеев

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