Предательство памяти: Киев после запрета Дня Победы способен «отменить» Холокост

Абсолютным предательством является отмена киевским режимом празднования Дня Победы в Великой отечественной войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, память тех, кто спасал мир от фашизма, не менее важна памяти тех, кто стал жертвами Холокоста.

«Хотела бы отдельно остановиться на абсолютно бессовестном поступке киевского режима, которые ярко демонстрируют такое угодничество, верноподданничество, желание выслужиться перед западным хозяином вплоть до предательства памяти предков. Это просто предательство своих собственных семей. В канун 9 мая Зеленский отменил священный для подавляющего большинства украинских граждан День Победы и утвердил вместо него День Европы», – пояснила Захарова.

Представитель МИД РФ полагает, чтобы понять «глубинный замысел такой подмены, достаточно посмотреть на официальных лиц, приехавших на это как-бы празднование». «Речь идет о председателе Еврокомиссии, немке Урсуле фон дер Ляйен. Она является представительницей европейских реваншистов и стремится просто отомстить нашей стране за своих нацистских предков и разгромное поражение, которое они потерпели 78 лет назад», – отметила она.

«Мне просто интересно: а вот такое, например, с Холокостом можно было устроить? Вот так вот взять, переименовать, переписать, сказать, что не было, отменили, переиначили, назвали по-другому. Как вообще можно себе такое представить? Но ведь память тех, кто спасал, не менее важна памяти тех, кто стал жертвами палачей, от которых спасали. Но ведь есть же какой-то предел... Ведь те люди, для который священна память Холокоста, должны видеть, что происходит у них на глазах. Нечего отворачиваться, потому что больше некуда отворачиваться. Ведь предают память тех, кто спасал людей от тотального уничтожения. Своих решением Зеленский перечеркнул подвиг украинцев и предал память тех, кто отстоял эту землю перед лицом фашистской Европы, кстати. В том числе память своего деда», – заявила официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова подчеркнула, что «такое абсолютно предательское решение» для нынешнего киевского режима «закономерно». «Современные украинские нацисты рано или поздно должны были откреститься от своих дедов, которые воевали против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Они не могли это сделать раньше – те были живы, те могли восстать из последних сил, как они и восставали последние 30 лет против забвения. Теперь их практически не осталось или они настолько слабы физически, что не могут возвысить свой голос. И вот тут озверевшие подонки и рванули», – констатировала она.

«Вот вы, наверное, часто слышите от граждан России, от нас от всех слова «победа будет за нами». И вот я хочу сказать Западу: а что вы удивляетесь? Посмотрите – Зеленский и его режим сами отказываются от победы. Если они отказались от Победы той 45-го года, то этой им тем более не видать», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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