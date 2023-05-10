США подталкивают киевский режим к страшным преступлениям – МИД России

Намерением подтолкнуть киевский режим к страшным преступлениям является заявление госсекретаря США Энтони Блинкена после атаки украинских беспилотников на Кремль. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После попытки Киева атаковать дронами Кремль Блинкен заявил, что Вашингтон оставляет «на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию».

«Именно поощрение и подталкивание – вот об этом действительно подобные заявления свидетельствуют. Я имею в виду свидетельствуют о намерении подтолкнуть киевский режим к совершению еще более страшных преступлений», – заявила Захарова.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина в Кремле с помощью двух беспилотников. Россия расценила это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства, оставив за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным.

Москва, Мария Соколова

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