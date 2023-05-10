Кто противостоит ЧВК «Вагнер»: расследование

В течение последних суток сразу две страны, Франция и Великобритания, призвали свои парламенты признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Кому и почему мешает самая популярная частная армия в мире?

Правительства недружественных государств плетут интриги против «музыкантов» через подконтрольные им СМИ и неправительственные организации, США и страны Европы противостоят российским бойцам в странах Африки и Ближнего Востока.

По словам главы компании Евгения Пригожина, вставляет палки в колеса «вагнеровцам» даже российское Министерство обороны, не давая снаряды и, по мнению многих экспертов, фактически замедляя штурм Бахмута. Не говоря уже о множестве недоброжелателей среди отдельных персон от президентов и министров до лидеров общественного мнения по обе стороны океана.

ЧВК «Вагнер» участвуют в различных конфликтах, начиная с 2014 года. За более, чем девять лет своей непосредственной боевой деятельности их пытались уничтожить на поле боя украинские военнослужащие и боевики националистических батальонов на Донбассе, террористы «Исламского государства»* и «Аль-Каиды»* (обе организации запрещены в РФ) в Сирии и странах Африки, вооруженные бандформирования ЦАР и даже вооруженные силы США, с которыми «музыканты» вступили в бой 7 февраля 2018 года в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Однако даже прямое столкновение со всей мощью американской авиации не смогло уничтожить небольшое на тот момент, но уже многообещающее подразделение.

Более того, ЧВК «Вагнер» довольно быстро зарекомендовала себя как по-настоящему эффективное и боеспособное подразделение, которое может решать задачи в любых условиях, и, следовательно, стало заметной угрозой для врагов России.

Не справившись сходу с ЧВК «Вагнер» на поле боя, противники России решили попробовать уничтожить «музыкантов» другими способами.

США, Европа, Япония, Австралия и Турция развернули против ЧВК «Вагнер» настоящую гибридную войну. Подконтрольные им СМИ и неправительственные организации начали фабриковать против российских бойцов фейки, чтобы в дальнейшем использовать их для обвинения в военных преступлениях и прочих грехах.

Издания «Медуза»**, «Новая газета»**, «Радио Свобода»**, «Дождь»** (все запрещены в РФ и признаны иноагентами) и другие средства массовой информации, которые спонсировались на деньги иностранных правительств публиковали многочисленные фальсификации, становившиеся впоследствии базой для создания особых докладов Европарламента и ООН. Помогали в этом и многочисленные неправительственные организации, которые публиковали расследования, доклады и отчеты, основанные на дискредитирующих и чаще всего сфабрикованных обвинениях.

Уже на их основе против ЧВК «Вагнер» вводились бесконечные санкции. Российская частная армия находится под санкциями США, Великобритании, Евросоюза, Канады, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии, а ее глава Евгений Пригожин лидирует по количеству введенных против него санкций среди всех россиян.

В январе 2023 года Минфин США пошел еще дальше и объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией, спустя несколько месяцев аналогичную резолюцию приняли и в Литве. Рассматривают признание «музыкантов» террористами Канада и Великобритания.

Однако все это никак не помешало ЧВК «Вагнер» продолжить отстаивать интересы своей страны, помогая легитимным правительствам дружественных стран в области безопасности, а также защищая свою Родину в зоне СВО.

Внутри России

Однако ЧВК «Вагнер» вынуждена противостоять не только внешним угрозам, но и внутренним. Бесконечные критики, в том числе из бывших командиров Русской весны, то требуют распустить музыкантов, то посадить их за наемничество, то подчинить и растворить в различных ведомствах.

Вместо того, чтобы оказать поддержку самому боеспособному и результативному российскому подразделению, участвующему в спецоперации, «музыкантов» сначала лишили мобилизационного резерва в виде набор заключенных, а потом – искусственно создали «снарядный голод», проблему которого до сих пор не удалось полностью решить.

Но несмотря на все это, ЧВК «Вагнер» продолжает взламывать оборону противника и продвигаться вперед. Ни разу ни за время проведения СВО, ни когда-либо ранее российская частная армия не отступала, а только продвигалась вперед, успешно выполняя поставленные перед ними Родиной боевые задачи.

ЧВК «Вагнер» не боится ни НАТО, ни террористов, ни бюрократов и готова сражаться против всего мира, если так будет нужно нашей стране.

* – запрещенные в РФ террористические организации

** – СМИ, признанные в РФ иностранными агентами

Москва, Екатерина Попова

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