Имя Михаил впервые стало самым популярным для новорожденных мальчиков в Москве

Впервые за многие годы самым популярным именем для новорожденных мальчиков в столице стал Михаил. Как сообщила РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва, имя Александр, которое много лет лидировало, в первом квартале 2023 года среди маленьких москвичей оказалось на втором месте.

Она отметила, что пятерка популярных имен среди новорожденных в первом квартале 2023 года не изменилась.

«Среди девочек по-прежнему популярны такие имена, как София (Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория. Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил, несмотря на многолетнее первенство имени Александр, это имя в первом квартале 2023 года среди маленьких москвичей на втором месте. Дальше традиционно идут Максим, Марк и Лев», – рассказала Уханёва.

В прошлом году сообщалось, что в Москве за 12 месяцев на 15% выросла популярность редко встречающихся имен для новорожденных, таких как Мирослава, Есения, Мия, а также Сергей и Адам.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»