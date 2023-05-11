Сестра губернатора Евраева организовывает выступления осудивших СВО артистов в Европе

В своих поздравлениях, приуроченных ко Дню Победы, губернатор Ярославской области Михаил Евраев неоднократно упоминал специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В то же самое время проживающая в Германии сестра Евраева участвует в организации выступлений российских и украинских артистов, защищающих неонацистов на Украине. При этом вовсе не обязательно, что речь идет о внутрисемейном конфликте, сам действующий глава Ярославской области начинал карьеру в составе оппозиционно-либеральной партии «Яблоко», а среди его близких знакомых числится осужденный за мошенничество экстремист Алексей Навальный.

Из Германии с нелюбовью

О семье действующего губернатора Ярославской области Михаила Евраева известно мало. По собственному признанию чиновника, у него есть совершеннолетняя дочь и сын-школьник. При этом Евраев не женат. По данным Telegram-канала «Ярославич», он в разводе с 2013 года и в настоящее время проживает с некоей Анной Шиповой. Информацию подтверждает ярославское издание «Город».

Еще интереснее дело обстоит с родной сестрой губернатора Кариной Евраевой. Согласно информации на ее странице в Facebook* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России), она уже длительное время проживает в Германии, в городе Бинген.

Согласно данным Telegram-канала «Ярославич», Михаил Евраев неоднократно посещал сестру в Германии. В частности, фотографии из соседнего с Бингеном города Игельхайм обнаружились на странице в Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России) Анны Шиповой, гражданской жены Евраева. Там же оказались фотографии и других многочисленных поездок Евраева, стоимость каждой из которых оценивается в среднем в полмиллиона рублей. После публикации данной информации Шипова поспешила удалить свою страницу.

Как удалось обнаружить, Карина Евраева работает главой финансового отдела немецкой компании BiletKartina.TV, основанной русскоязычными немцами.

Компания занимается организацией и продажей билетов на выступления русскоязычных артистов и политиков в Европе. Что особенно примечательно, это преимущественно люди, транслирующие на публику антироссийскую пропаганду.

Западная пропаганда русским языком

Например, уже 13 мая BiletKartina.TV запускает тур по городам Германии комика Максима Галкина* (признан иноагентом), сбежавшего из России в Израиль. Цена билета колеблется от 75 до 129 евро.

Гораздо дешевле обошелся оппозиционный политик Леонид Гозман* (признан иноагентом), также сбежавший из России в Израиль. Билет на встречу с ним 16 мая стоит 35 евро.

Компания, где работает сестра Михаила Евраева, описывает деятельность Гозмана* следующим образом.

«Еще в 2014 году Леонид Гозман* поставил свою подпись под обращением против аннексии Крыма, а с началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины в 2022 году неоднократно высказывался с осуждением российской агрессии. В знак протеста Гозман* покинул Россию, но после объявления его «иностранным агентом» вернулся на Родину. Свое возвращение оппозиционер назвал «нравственным, а не политическим выбором», – указано на портале BiletKartina.TV.

В июне BiletKartina.TV зазывает русскоязычных жителей Германии на выступления Дмитрия Назарова* и его супруги Ольги Васильевой. В январе текущего года Константин Хабенский уволил Назарова* и Васильеву из МХТ имени А.П. Чехова за многократные антироссийские заявления. После этого супруги сбежали из России в Израиль. Теперь артисты собираются в гастрольный тур по Германии. Прикоснуться к поэзии русофобства стоит 19-75 евро.

В целом вся линейка концертов BiletKartina.TV целиком состоит из «политических эмигрантов». Среди них, в том числе признанные в России иноагентами, Лия Ахеджакова, Вениамин Смехов, музыканты групп «Би-2», «Машина времени», «Пошлая Молли» и другие. Все они встали на защиту украинских неонацистов и поспешили сбежать из России. Теперь они «обрабатывают» русскоязычное население Европы при непосредственном участии сестры губернатора Ярославской области Карины Евраевой.

Причем сама BiletKartina.TV также заняла вполне конкретную позицию. Ранее компания регулярно принимала участие в мероприятиях к Дню Победы. Последний раз поздравление было опубликовано в 2021 году, заканчивается оно словами «Давайте вместе помнить и хранить память». Но об этом празднике в фирме быстро забыли. На сегодняшний день указанное поздравление уже удалено, сохранилось лишь превью, а 9 мая в 2022 и 2023 года в BiletKartina.TV просто проигнорировали.

Патриотизм ценой в губернаторское кресло

По большому счету, BiletKartina.TV занимается в Германии распространением антироссийской пропаганды. Карина Евраева в этой организации отвечает за весь финансовый аспект. А в это время ее брат Михаил Евраев руководит одним из регионов России. Конечно, можно предположить, что губернатор Ярославской области не разделяет взгляды своей сестры. Тем более, сам он, как минимум на словах, поддерживает Россию и СВО. Вот только есть весомые основания сомневаться в искренности этих заявлений.

Свою политическую карьеру Михаил Евраев начинал в оппозиционно-либеральной партии «Яблоко». В частости, в 2002 году был назначен заместителем председателя петербургского подразделения. Как в 2021 году признался один из лидеров петербургского «Яблока» Борис Вишневский, Евраев ему хорошо знаком, ранее жил с ним по соседству, и в прошлом именно он учил Алексея Навального искать нарушения в госзакупках. В последующем Навальный выступал в защиту разработанного Евраевым закона о госзакупках, признанного экспертами наиболее коррупциогенным в России.

Учитывая такой бэкграунд, реальная позиция Михаила Евраева по СВО и России в целом может отличаться от его публичных заявлений. Это также объясняет его скрытность во всем, что касается семьи. Более вероятно, что Евраев сохранил свои многолетние оппозиционные взгляды «яблочника», нежели вдруг стал патриотом сразу после назначения на губернаторский пост. Это отлично объяснило бы, почему именно в Ярославской области у участников СВО возникают проблемы с получением выплат за ранения.

*признан в РФ инагентом

Москва, Екатерина Попова

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