Москвич лишился валюты на 22 млн рублей после обращения к частному меняле

Житель столицы лишился крупной суммы в валюте, обратившись к мошеннику, обещавшему провести обмен по выгодному курсу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что потерпевший передал своему приятелю иностранную валюту для обмена на рубли. Гражданина, который должен был поменять наличные по выгодному курсу, им порекомендовали знакомые. Посредник приехал к обменщику в квартиру дома на Тверской улице, где последний, взяв денежные средства, попросил подождать и покинул помещение», – говорится в сообщении ведомства.

Не дождавшись возвращения менялы, мужчина позвонил в полицию. Материальный ущерб составил около 22 миллионов рублей.

Правоохранителя задержали злоумышленника, которым оказался 42-летний приезжий. Однако, денег при нем уже не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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