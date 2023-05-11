Мировой рынок элитной недвижимости упал впервые с 2009 года

Мировые цены на элитное жилье упали в первом квартале 2023 года – впервые после финансового кризиса 2009 года. Как сообщает Bloomberg, это стало последствием ужесточения глобальной денежно-кредитной политики.

«Индекс основных цен в 46 городах снизился на 0,4% в годовом исчислении, что стало первым падением с 2009 года, по данным консалтинговой компании по недвижимости Knight Frank. Это резкий разворот по сравнению с 10-процентным ростом, наблюдавшимся в четвертом квартале 2021 года», – отмечает издание.

Согласно приведенным данным, самый большой спад зафиксирован Новой Зеландии. «Замедление роста в подавляющем большинстве случаев было вызвано резко возросшими процентными ставками после недавнего ужесточения глобальной денежно-кредитной политики», – считает глава глобального отдела исследований Knight Frank Лайам Бейли.

По прогнозу эксперта, рынок элитного жилья продолжит падение в течение следующих нескольких кварталов, однако «мало признаков повторения финансового кризиса, когда индекс упал на 8,2% с пика до минимума».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»