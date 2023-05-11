Дезинформация: синоптики оценили прогноз о самом жарком лете за 150 лет

Предстоящее лето в России и, в частности, в Москве не станет самым жарким за 150 лет. Как сообщили в метеоцентре «Фобос», это дезинформация, которая не соответствует ни одному долгосрочному прогнозу. По данным синоптиков, температура превысит норму всего на пару градусов с небольшим недобором дождей.

«Как снежный ком распространяется информация о том, что «синоптики спрогнозировали самое жаркое лето в этом году за 150 лет и что температура воздуха будет повышаться до +40°, а жаркая погода в городе будет сохраняться все три месяца». Проанализировав ситуацию, можно утверждать, что это ложная, недостоверная, сфальсифицированная информация с целью намеренно ввести в заблуждение. То есть дезинформация», – подчеркнули в центре «Фобос».

Синоптики отмечают, что, например, в Центральной России, по предварительным долгосрочным прогнозам, летний сезон в среднем будет всего на 1,5-2 градуса выше климатической нормы, а дефицит осадков за 3 месяца составит не более 10%, а основной недобор дождей придётся на начало и конец лета.

«То есть лето по температуре будет умеренное, а по осадкам – немного засушливое. Напомним, что для Москвы нормальная ночная температура воздуха составляет +10…+15°, а дневная +20…+25°. Кроме того, напомним рекорды для столицы: июнь +34,8°(2021 г.), июль +38,2° (2010 г.), август +37,3° (2010 г.). Никаких +40° не было и быть не может! Это климат аравийских пустынь», – заключили в центре «Фобос».

Москва, Мария Соколова

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