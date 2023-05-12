Кратковременные дожди: выходные в московском регионе будут теплыми и влажными

Облачная с прояснениями погода ожидается в предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, местами в регионе ожидаются небольшие дожди.

В субботу, 13 мая, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, температура в Москве 6...8°, по области 4...9°. Днем в Москве преимущественно без осадков, по области местами кратковременный дождь. При этом воздух может прогреться до 23-24°. Ветер северо-западный и северный – 5-10 м/с.

В воскресенье, 14 мая, преимущественно без осадков. Температура ночью в Москве 7...9°, по области 5…10°. В дневное время ожидается до 19-20°. Ветер северный 5-10 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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