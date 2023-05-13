Пригожин: «Ко мне поступают тысячи писем от солдат, которые говорят «пусть нас переведут в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил плачевную ситуацию с оставлением бойцов Вооруженных сил РФ на передовой без какой-либо поддержки в виде техники и оснащения. Бизнесмен сообщил, что получает тысячи писем от солдат, которые просят о переводе в «оркестр».

Пригожин высказался о ситуации на передовой в зоне специальной операции в рядах бойцов МО РФ, которые несут потери от минометного огня противника, после чего оставляют позиции. Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что солдаты хотят воевать, но им не дают этого делать.

«Ко мне поступают десятки, сотни и тысячи писем от солдат, которые говорят «пусть нас переведут в ЧВК «Вагнер», – сказал Пригожин в аудиокомментарии, который опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что околовоенная бюрократия уничтожает военных в России. По словам Пригожина, солдат бросают на произвол судьбы из-за решений чиновников.

Москва, Светлана Антонова

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