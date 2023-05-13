Глава Следственного комитета выступил за национализацию основных отраслей экономики

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением национализировать основные отрасли отечественной экономики. По его словам, речь идет об экономической безопасности государства в условиях войны.

Такое заявление Бастрыкин сделал на Петербургском международном юридическом форуме. «Мы говорим по сути об экономической безопасности в условиях войны… А дальше – следующая ступень – давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», – сказал Бастрыкин, слова которого цитирует РИА «Новости».

В то же время глава Следственного комитета выступил за введение уголовной ответственности для юридических лиц. По его словам, в настоящее время в России наблюдается рост числа и масштабов преступлений, совершаемых от имени корпораций или за их счет либо для их выгоды (в их пользу) физическими лицами.

Председатель СК России неоднократно отметил, что в настоящее время уголовно-правовое воздействие за такого рода преступные деяния в полном объеме возлагается на физическое лицо, что не соответствует принципу справедливости уголовного наказания. «Не надо сажать бизнесменов. Пусть отвечают деньгами. Самый страшный удар по бизнесу – лишение капитала», – констатировал Бастрыкин (цитата по сайту СКР).

Как считает Бастрыкин, институт уголовной ответственности юридических лиц позволит создать эффективный правовой механизм экстерриториального уголовного преследования юридических лиц, так как крупные капиталы практически всегда выводятся за рубеж именно посредством юридических лиц и поступают на счета иностранных компаний. Отсутствие такого правового инструмента в настоящее время исключает возможность репатриации нажитого в России преступного капитала, выведенного за рубеж и поставленного на баланс иностранной организации.

«Хотел бы предъявить претензию к нашей Госдуме. Лет 10 или 12 назад в Госдуме была создана рабочая группа по рассмотрению наших предложений по введению уголовной ответственности юридических лиц, мы были близки к принятию закона в первом чтении, а потом ситуация рассосалась, и все исчезло», – сказал Бастрыкин (цитата по ТАСС).

«Когда корпорация заплатит миллиарды за имущественный вред, причиненный преступлением в рамках экономических соглашений, тогда и будет результат», – заявил глава Следственного комитета.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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