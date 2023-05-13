«Дальше уже просто ехать некуда»: Бастрыкин заявил о коррупции корпораций при выполнении гособоронзаказа

В оборонной промышленности России при выполнении гособоронзаказа реализуется очень много мошеннических схем. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая сегодня на Петербургском международном юридическом форуме.

«Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства», – сказал Бастрыкин (цитата по РИА «Новости»).

«Дальше уже просто ехать некуда», – констатировал глава Следственного комитета.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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