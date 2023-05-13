Духовно-нравственные ценности: Минюст РФ готовит новый критерий для выявления иноагентов

Деятельность, направленная против традиционных духовно-нравственных ценностей, должна расцениваться как политическая и быть одним из оснований для статуса иноагента. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая сегодня на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, духовно-нравственные ценности также должны учитываться при создании рекламы.

«Этот статус (иноагента) он должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей, потому что это, уже извините, элемент государственной политики», – отметил министр (здесь и далее – цитата по ТАСС).

Чуйченко также сообщил, что его ведомство разработает экспертизу для проверки рекламы и иной продукции на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. «Я считаю, что у нас институт духовно-нравственных ценностей создан, а реклама не может быть безнравственной, соответственно, мы сейчас рекламу должны проводить сквозь эти институты», – пояснил он.

«Сейчас, я считаю, мы должны создать новый вид экспертизы и название ее – я, может быть, сейчас не найду удачную формулировку – «этикологическая», когда мы будем различные вещи проводить сквозь призму этого исследования, требующего специальных познаний, и приходить к выводу, соответствует ли тот или иной продукт нашим духовно-нравственным ценностям», – сказал министр.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»