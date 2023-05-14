Появились видео, на которых мобилизованные запросили перевод в ЧВК «Вагнер»

Мобилизованные из Ульяновска записали видеообращение, в котором рассказали об отсутствии снабжения в подразделении. Они хотят продолжить участвовать в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», если их туда примут.

Бойцы сообщили, что их отправили на передовую без боеприпасов и провизии, а также в подразделении не налажена эвакуация раненых.

«Мы являемся мобилизованными. Пришли защищать Родину. 374 ОСБ. Мы приехали из Ульяновска, мобилизационный полк 682. Из-за отношения командования, командиров наших, что нас бросают на передовую без всякой провизии, боеприпасов, воды, нет эвакуации раненых, мы отказываемся нести службу в этом подразделении и просто хотим с нормальными ребятами воевать, защищать свою Родину в компании ЧВК «Вагнер». Надеюсь, нас ребята примут. Победа будет за нами!» – заявил один из бойцов.

Это уже не первая просьба мобилизованных из Ульяновска перейти в ЧВК «Вагнер». Ранее они записали подобное обращение, в котором запросили перевод к «музыкантам». Военные заявили, что ни в коем случае не отказываются служить Родине, но хотят это делать в подразделении, где ценят своих бойцов и обеспечивают их всем необходимым для выполнения задач.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»