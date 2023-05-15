Москве прогнозируют летнюю погоду

В ближайшие дни в московском регионе ожидается летняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во второй половине недели в дневное время воздух может прогреться до 26 градусов.

«В условиях антициклональной погоды будет увеличиваться прогрев воздушных масс, к середине недели температура достигнет летних значений. Прохождение атмосферного фронта с небольшими кратковременными дождями и разворот ветра на северный в четверг и пятницу немного понизят температуру воздуха», – пояснили синоптики.

Во вторник, 16 мая, в темное время суток температура может составить до 8°, днем – до 22-23°. Осадков не ожидается.

В среду, 17 мая, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве и области до 11°. В светлое время суток воздух прогреется до 25-26°.

Похожая погода ожидается в четверг, 18 мая. Однако днем возможет местами небольшой кратковременный дождь.

В пятницу, 19 мая, переменная облачность, местами также небольшой кратковременный дождь. Ночью 8...13°, днем 17...22°.

В субботу, 20 мая, осадков не ожидается. Ночью 6...11°, днем 17...22° при слабом ветре.

Москва, Светлана Антонова

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