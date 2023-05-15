Глава столичной компании ответит в суде за вымогательство денег у бывшего подчиненного

В столице перед судом предстанет глава компании по производству и продаже одежды, обуви и сумок, который вымогал деньги у бывшего менеджера фирмы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В 2019 году потерпевший решил уволиться. Руководитель фирмы пообещал, что после обязательной отработки произведёт расчёт, однако вместо этого вынудил работника написать долговую расписку за якобы похищенную обувь на сумму свыше 1 миллиона рублей. С целью получения указанной суммы злоумышленник привлёк знакомого, который на тот момент был осуждён за тяжкое преступление и отбывал наказание в местах лишения свободы, что не мешало ему звонить потерпевшему и угрожать ему и членам его семьи физической расправой, требуя вернуть несуществующий долг». – говорится в сообщении ведомства.

Экс-менеджер обратился к правоохранителям, и передача денег вымогателю проходила под контролем оперативников. Руководитель фирмы был задержан в одном из баров столицы во время получения денег.

Приговора суда оба обвиняемых – директор фирмы и его судимый приятель – дожидаются под стражей.

Уголовное дело рассмотрит Дорогомиловский районный суд Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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