Партнеры РЖД мошенничали с обслуживанием рентгеновских установок на московских вокзалах

Руководители организации, занимавшейся обслуживанием рентгеновских установок, размещенных на вокзалах Москвы, предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Следствием установлено, что руководители организации, являющейся контрагентом ОАО «РЖД» в рамках заключенного договора по техническому обслуживанию рентгеновских установок, расположенных на вокзалах Москвы, договорились между собой фактически указанные работы не проводить. Так, злоумышленники на протяжении 2015, 2016 гг. подписывали фиктивные акты сервисного технического обслуживания установок», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что фигуранты нанесли своими действиями ущерб РЖД на сумму свыше 4 млн рублей.

Руководители фирмы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мещанский районный суд Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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