Радиоактивные игральные карты нашли в Домодедово у гражданки Вьетнама

Гражданка Вьетнама, прилетевшая в аэропорт Домодедово из Дубая, пыталась пронести через российскую границу две радиоактивные колоды игральных карт. Как сообщает телеграм-канал Mash, норма излучения оказалась превышена в 440 раз.

Вовремя выявить опасность помогла система радиационного контроля «Янтарь», с помощью которой таможенники нашли колоды в кармане плаща пассажирки, следовавшей через «зеленый коридор».

Как отмечает издание, радиоактивными метками пользуются шулеры – спрятанный у человека дозиметр может сработать на близком расстоянии и помочь вычислить определённую карту.

Колоды у вьетнамки изъяли и спрятали в радиационно-защитный сейф. В ближайшее время их безопасно утилизируют. А гражданку отправили наслаждаться красотами столицы без карманного гамма-излучения.

Москва, Андрей Дорофеев

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