Аферисты сдавали внаем несуществующие квартиры в Москве

Столичные полицейские задержали шестерых участников группы, которые выдавали себя за риелторов и сдавали в аренду несуществующие квартиры. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«По версии полиции, злоумышленники, организовав агентство недвижимости, размещали на различных интернет-площадках объявления о сдаче в аренду несуществующих жилых помещений. В ходе телефонных разговоров с гражданами, которых заинтересовала реклама жилья, сообщники приглашали их в офис для подбора подходящего варианта квартиры. После подписания договора и получения аванса аферисты исчезали с похищенными деньгами и распоряжались ими по своему усмотрению, на телефонные звонки потерпевших не отвечали», – говорится в сообщении ведомства.

Задержаны трое мужчин и три девушки возрасте от 20 до 28 лет, одна из которых ранее привлекалась к уголовной ответственности. В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты оргтехника, мобильные телефоны, сим-карты, а также различные предметы и документы, имеющие отношение к делу.

«Полицейские выявили 11 эпизодов противоправной деятельности, потерпевшими признаны 11 граждан. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей», – добавили в главке МВД.

Следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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