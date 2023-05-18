Подмосковные врачи извлекли из лба семилетней девочки рог единорога

В подмосковном Видном врачи извлекли из лба 7-летней девочки пластмассовый рог единорога, с которым она проходила два года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Родители переживали из-за уплотнения в месте старой травмы девочки – два года назад ребёнок упал лбом на пластмассовую игрушку. Тогда мама с папой дома ей обработали рану, а затем использовали противорубцовый гель для устранения шрама», – говорится в сообщении ведомства.

Со временем ранка зажила, а уплотнение выше рубца осталось. Поэтому родители и привезли девочку к докторам. На УЗИ-исследовании врачи выявили инородное тело и пришли к выводу, что его нужно срочно достать.

«Каково было всеобщее удивление после операции, когда выяснилось, что во лбу ребёнка оказался рог игрушки-единорога. Именно на него она упала два года назад», – отметили в минздраве.

В пресс-службе добавили, что сейчас девочка чувствует себя хорошо. При выписке доктора подарили ей рог на память.

Москва, Андрей Дорофеев

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