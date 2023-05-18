Нехватка запчастей: в «ЮТэйр» допустили остановку почти трети вертолетов

Авиакомпания «ЮТэйр» допускает остановку до 30% своего вертолетного парка в 2023 году при сохранении проблем с поставкой агрегатов и комплектующих. Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Мартиросов на полях форума HeliRussia-2023.

«Мы делаем прогноз по своему парку – если ситуация не изменится, то будет остановка 30% (парка). Я думаю, у других операторов ситуация не лучше», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Мартиросов уточнил, что наиболее острая проблема с отсутствием двигателей – и для вертолетов иностранного производства, и для отечественных, на которых двигатели импортные.

В группу «ЮТэйр» входит «ЮТэйр-вертолетные услуги» – один из крупнейших в мире вертолетных перевозчиков. Парк компании насчитывает почти 200 вертолетов.

Москва, Светлана Антонова

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