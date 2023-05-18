Музыканту Гребенщикову грозит штраф за дискредитацию российской армии

Музыканту Борису Гребенщикову грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России, передает ТАСС со ссылкой на данные Тверского суда Москвы, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

«В суд поступил протокол в отношении Гребенщикова Б. Б., составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в указанных целях). Дата заседания по этому материалу пока не назначена», – уточнили в суде, добавив, что для физических лиц данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей.

Гребенщиков неоднократно выступал против действий российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Несколько концертов музыканта в России отменили. Артист проживает за пределами РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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