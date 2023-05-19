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Пятница, 19 мая 2023, 13:46 мск

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Volkswagen продал свой бизнес в России

Германский производитель автомобилей Volkswagen сообщил о завершении процедуры продажи своих активов в России. На официальном сайте компании уточняется, что покупателем стала одна из структур российского автодилера «Авилон».

Как сообщается, вместе с производственными мощностями в Калуге новому владельцу – компании ООО «Арт-Финанс» – переходят локальные дочерние компании «Фольксваген Компоненты и Услуги», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование» со всеми связанными с ними сотрудниками.

«Новый владелец приобретет все доли в российских дочерних компаниях. Сделка одобрена российскими государственными органами», – говорится в сообщении.

Ранее в российских СМИ со ссылкой на информированный источник озвучивалась согласованная правительственной комиссией цена продажи – 125 млн евро.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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