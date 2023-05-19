В московский регион пришла дождливая погода: возможны грозы

Холодный атмосферный фронт принес в московский регион дождливую погоду. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки ожидаются в течение выходных и в начале следующей недели.

«На территорию Московской области и Москвы будет распространяться прохладный воздух, температура понизится, но будет близка к норме: ночью 4…10°, днем 16…21°. Погода будет неустойчивой – не обойдется без дождей, в воскресенье они могут сопровождаться грозой. В начале следующей недели станет на 2-3 градуса теплее», – предупредили синоптики.

В субботу, 20 мая, ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Москве 7...9°, по области 4...9°. Днем местами небольшой дождь, в Москве 17...19°, по области 15...20°. Ветер северный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В воскресенье, 21 мая, облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, в Москве прогнозируется 8...10°, по области – 5...10°. Днем временами также ожидается дождь, в отдельных районах гроза. В Москве воздух прогреется до 17...19°, по области – до 16...21°. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В понедельник, 22 мая, также будет облачно с прояснениями. Вероятен кратковременный дождь. Ночью 5...10°, днем 18...23°. Ветер восточный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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