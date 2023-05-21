«Я считаю, что это несправедливо»: Пригожин об инциденте с задержанием мужчины за нецензурную надпись на автомобиле о министре обороны

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал задержание в Москве мужчины, который разместил на своем автомобиле нецензурную цитату с обращением к министру обороны Сергею Шойгу по поводу боеприпасов.

Глава «музыкантов», отвечая на вопрос редакции РИА «Новый День», осудил действия стражей порядка. Евгений Пригожин указал, что считает задержание мужчины за надпись в поддержку ЧВК «Вагнер» несправедливым, потому что тот сказал то, что знает абсолютное большинство россиян, однако не в литературной форме.

«Это не секрет. Это знают все, в том числе и характеристику министра обороны. Полицейские, которые задержали, я думаю, что, первое, ребята это сделали по инерции, и сами сейчас разочарованы. Если они сейчас не разочарованы, то, возможно, у них есть какие-то глубокие родственные связи в Киеве», – подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер», его комментарий публикует пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель также отметил, что, по его информации, задержанного мужчину оштрафовали. Если «оркестр» сможет узнать этого человека, то, безусловно, отблагодарит его, в том числе публично, заверил Евгений Пригожин. Он также добавил, что для ЧВК «Вагнер» подобная поддержка очень важна.

«Для нас, конечно, это очень важно, яркое самовыражение и поддержка. Спасибо ему огромное!» – сказал Евгений Пригожин.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»