Москве предстоит мокрая неделя

Дождливая, но теплая погода ожидается в московском регионе до конца текущей недели. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«По-майски неустойчивая погода в ближайшие дни в столичном регионе сохранится. Значения средней суточной температуры будут на 2-3 градуса превышать климатическую норму. Пройдут небольшие и умеренные дожди, местами прогремят грозы», – говорится в сообщении синоптиков.

Во вторник, 23 мая, в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами вероятен небольшой дождь, в отдельных районах туман. Температура в Москве 10...12°, по области – до 14°. Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. В столице воздух прогреется до 20°, в Подмосковье – до 16...21°. При грозе возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В среду, 24 мая, облачно. Ночью снова прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный. В Москве 11...13°, по области 9...14°. Днем опять небольшой дождь, в отдельных районах гроза. В столице до 22°, в Подмосковье – до 23°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

В четверг, 25 мая, вновь будет облачно. Ночью преимущественно без осадков, местами туман, в Москве 10...12°, по области 8...13°. Днем местами ожидается кратковременный дождь, столице 22...24°, в Подмосковье – 20...25°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

В пятницу, 26 мая, опять ожидается кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит 9...14°, днем 20...25°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

В субботу, 27 мая, местами вероятен кратковременный дождь. Ночью 8...13°, днем 17...22°, ветер юго-западный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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