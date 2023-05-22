Количество IT-преступлений выросло в России за девять лет более чем в 50 раз

С 2014 года количество преступлений с использованием информационных технологий выросло в России более чем в 50 раз. Об этом сообщил представитель криминалистического центра Следственного комитета РФ Темирлан Салихов.

«С 2014 года количество подобных преступлений выросло с 10 тыс до 510 тыс», – сказал он (цитата по ТАСС), выступая на круглом столе в Госдуме.

Салихов также отметил, что в настоящее время киберпреступники используют искусственный интеллект для создания фишинговых сайтов, а также для генерации текста, который, по его словам, может выглядеть как сообщение от конкретной организации.

Ранее в СК сообщали, что ведомство расследовало в прошлом году на 30% больше IT-преступлений, чем в 2021 году.

Москва, Андрей Дорофеев

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