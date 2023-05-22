Сотрудница столичного брачного агентства обманула клиенток на 17 миллионов рублей

Полицейские задержали в Москве бывшую сотрудницу брачного агентства, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что в 2021 году злоумышленница вместе с другими работниками коммерческой организации заключала с клиентами договоры об оказании услуг по личностному росту и подбору спутников жизни. Одна из обратившихся в полицию потерпевших заплатила агентству более миллиона рублей, другая отдала в общей сложности пять миллионов 900 тысяч рублей, третья – свыше десяти миллионов. Однако условия договоров исполнены не были, а офис в центре столицы, в котором располагалась организация, внезапно закрылся», – рассказала Волк.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции работают над установлением всех соучастников и эпизодов деятельности агентства.

Москва, Андрей Дорофеев

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