Госдума ратифицировала соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО

Государственная Дума ратифицировала соглашение между Россией и Киргизией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны.
Документ регулирует вопросы охраны государственных границ двух стран в воздушном пространстве Центральноазиатского региона коллективной безопасности, а также предусматривает порядок применения сил противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства.
Координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы противовоздушной обороны будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ.
Москва, Светлана Антонова
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