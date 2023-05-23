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Вторник, 23 мая 2023, 14:55 мск

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Госдума ратифицировала соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО

Государственная Дума ратифицировала соглашение между Россией и Киргизией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны.

Документ регулирует вопросы охраны государственных границ двух стран в воздушном пространстве Центральноазиатского региона коллективной безопасности, а также предусматривает порядок применения сил противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства.

Координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы противовоздушной обороны будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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