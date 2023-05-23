Лучшие представители российской IT-сферы создадут аналог YouTube: Пригожин о конкурсе «Видеопереворот»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что стал одним из организаторов и спонсоров конкурса «Видеопереворот», а также поделился своим мнением о его важности.

По словам бизнесмена, этот проект призван объединить лучших представителей российской IT-сферы, которые создадут аналог западного видеохостинга YouTube.

«23 апреля 2023 года состоялся финал конкурса «Видеопереворот», в котором я имел честь стать соорганизатором и спонсором. Проект собрал лучших представителей российской IT-сферы, которые создадут аналог-заменитель видеохостинга YouTube», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Организаторы конкурса «Видеопереворота» сообщили, что 19 команд финалистов уже объединились в единый коллектив и получили многомиллионную грантовую поддержку. Среди них стоит отметить команду ЯRUS, создавшую видео-площадку и социальную сеть, проект «Video 21» – придумавший рекомендательную систему выдачи фото и видео, и команду «Дар», создавшую поисковую систему видео на основе нейросетей.

Москва, Светлана Антонова

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