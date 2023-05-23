В московских школах начнут изучать африканские языки

В четырех школах Москвы с 1 сентября 2023 года начнется преподавание африканских языков. Об этом сообщил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов на круглом столе «Россия – Африка: перспективы экономического сотрудничества».

«Речь идет прежде всего о суахили, это три школы и одна школа – амхарский, плюс мы будем вводить йоруба и ряд других языков чуть позже. Наш такой экспертный прогноз, что с сентября этого года как минимум более 150 человек в разных школах Москвы уже будут изучать африканские языки. Нагрузка небольшая, речь идет об одном-двух уроках в неделю. Наша задача не столько выучить африканский язык, сколько создать мотивацию для детей к дальнейшему изучению Африки», – цитирует Маслова ТАСС.

К разработке программ и преподаванию планируется привлечь магистров и аспирантов ИСАА. «Университетский преподаватель не нужен для такого уровня, а магистры активно разрабатывают специальные программы, адаптированные для школьников. Думаю, что можно будет поделиться какими-то успехами уже к концу этого года», – отметил Маслов.

По его словам, программа будет расширяться, ее поддерживает департамент образования города Москвы, и есть несколько школ, которые активно развивают не только преподавание языков, но регионоведение Африки, это рассказ о культуре, истории и экономике. «Я думаю, что если опыт будет удачный, в чем, честно говоря, я не сомневаюсь, то потом его можно будет масштабировать уже и на другие регионы России», – сказал Маслов.

Москва, Андрей Дорофеев

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