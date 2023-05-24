В «Ночь музеев» больше тысячи человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату и «Ставку Сталина»

Ржевский филиал Музея Победы в «Ночь музеев» бесплатно посетили свыше 1,3 тысячи человек. Как отметили его сотрудники, это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Интерес россиян к событиям, развернувшимся на территории Тверской области в 1942-1943 годах усилился после выхода фильм «Ржев» Евгения Пригожина и открытия мемориала Советскому солдату, который сегодня является частью филиала Музея Победы.

В «Ночь музеев» в павильоне мемориала побывали почти 900 жителей и гостей Тверской области, для них провели две экскурсии. Посетителям рассказали о масштабном сражении, получившем название Ржевская битва или «ржевская мясорубка», где погибло и пропало без вести более миллиона человек. Узнать больше об этом периоде истории позволил мультимедийный комплекс с архивными фотографиями, фронтовыми письмами и экспонатами с полей сражений. Также гостям показали выставку медалей летчика-штурмана Алексея Рапоты.

В другой части филиала – «Ставке Сталина» в этот день побывали 450 человек. Они увидели выставку «Титаны Ржева» с реликвиями, найденными на полях сражений Ржевско-Вяземской операции, и посетили мультимедийную экскурсию.

Стоит отметить, что мемориал Советскому солдату ежегодно посещают миллионы туристов. По данным на конце 2022 года, здесь побывали почти четыре миллиона человек. Интерес к героическому прошлому региона возник после выхода в свет фильма «Ржев», повествующего о сутках из жизни роты, которая обороняла деревню Овсянниково. Этот населенный пункт существовал и в реальности. Дело в том, что военная драма снята по произведению Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», которое основано на личном военном опыте писателя-фронтовика. Кондратьев участвовал в Ржевской битве, и после окончания войны поставил целью донести до людей правду о войне.

В его повести переплетаются судьбы совершенно разных людей, не имевших отношения к военному делу, но вставших на защиту Родины. Это парикмахер, колхозный счетовод, рабочий, инженер и даже школьник – всех объединили патриотизм и намерение прогнать врага с родной земли. Каждый понимал, что вряд ли выживет под постоянными атаками фашистов при дефиците орудий и боеприпасов. При этом людей изматывали холод и отсутствие продовольствия – это та реальность, в которой когда-то приходилось сражаться участникам Ржевской битвы.

Несомненно, весь трагизм положения бойцов почувствует каждый, кто посмотрит фильм. Евгений Пригожин, известный патриотической позицией и поддержкой подобных проектов, инициировал съемки, чтобы почтить память советских воинов, включая своего деда Евгения Ильича, ставшего героем повести Кондратьева. Евгений Ильич командует той самой ротой, он вынужден принимать нелегкие решения, иногда идущие вразрез с приказами командования.

Отметим, в ближайшие годы жители и гости Тверской области смогут узнать о Ржевской битве еще больше, ведь на территории мемориала Советскому солдату планируется открыть уникальный музейный комплекс. Не исключено, что усилия местных властей в просветительском деле скоро превратят регион в патриотический центр России.

По словам губернатора Игоря Рудени, новый комплекс должен укрепить связь поколений и продемонстрировать подвиги советских солдат. В состав объекта включат иммерсивную экспозицию с объемными декорациями, крупногабаритными макетами, историческими экспонатами и скульптурами. В них будет отражена история ржевской земли как довоенная, так и послевоенная, когда город восстанавливали из руин и возвращали к мирной жизни.

Включат в комплекс и зал новейшей истории, посвященный специальной военной операции. Все это необходимо для того, чтобы сформировать у граждан объективный взгляд на прошлое и настоящее страны. Глава региона поставил задачу полностью завершить выполнение проекта к 80-летию Великой Победы.

Москва, Светлана Антонова

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