Москву на всю ночь накроет туманом

Густой туман ожидается в столице в течение всей предстоящей ночи. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 23 часов 24 мая до 9 часов 25 мая местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Москва, Андрей Дорофеев

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