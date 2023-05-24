Евгений Пригожин рассказал, с кем бойцам ЧВК «Вагнер» приходилось воевать

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об эффективности этой организации, в 23 раза превосходящую те расчеты, которые заложены согласно документам Генштаба.

Глава «оркестра» сказал, что все, кто имел свое мнение, был вышвырнут из российской армии либо сам убежал оттуда.

«И поэтому все те, кто в ЧВК «Вагнер» сегодня – это те, кто ненавидят те порядки, которые есть в армии», – объяснил бизнесмен.

По его словам, в лучшие моменты в Артемовске находилось 50 с лишним тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» – они противостояли врагу в количестве 82 тысяч человек.

«И поэтому соотношение следующее: 50 тысяч бойцов ВСУ мы уничтожили ориентировочно. Трудно подсчитать это точно 50-70 тысяч имеют ранение, то есть «трехсотые» со стороны ВСУ. Почему? Потому что их эвакуация была всегда затруднена. Мы наступали, отрезали им тылы и так далее. Мы двигались, своих раненых, своих убитых мы всегда можем вынуть, а они это сделать не могут. И поэтому 50 тысяч убитыми, 50-70 тысяч ранеными – это потери ВСУ», – рассказал руководитель «оркестра».

Также Пригожин заключил, что у него было в три раза меньше убитых и в два раза меньше раненных в отличие от потерь ВСУ.

С полным интервью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина автору телеграм-канала «Говорит Долгов 18+» можно ознакомится здесь.

Москва, Светлана Антонова

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