«Настоящая этническая чистка»: Запад добивается полного уничтожения украинцев как народа

Запад проводит на Украине настоящую этническую чистку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, об этом говорит выдача земли польским наемникам за счет украинцев, а также изъятие органов у солдат ВСУ.

«Как стало известно на днях из сообщений СМИ, украинская госслужба медицины катастроф, входящая в Минздрав Украины, в госпитале Херсона тайно изымает для трансплантации органы из тел погибших солдат ВСУ. Этот факт скрывается от родственников. Разумеется, международные структуры, делают вид, что не замечают подобных фактов», – подчеркнула Захарова.

При этом представитель МИД РФ обратила внимание, что на Украине «пышным цветом расцветает наёмничество». «За участие в боевых действиях в составе ВСУ польские наёмники премируются бесплатными участками земли на западе страны – в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Законодательством Украины теперь предусмотрено льготное кредитование и строительство домов для семей погибших наёмников за счёт украинских налогоплательщиков… Налицо все признаки, что Запад на территории Украины проводит настоящую этническую чистку украинцев», – заявила она.

В этой связи Захарова констатировала, что западные кураторы делают все «для полного уничтожения украинцев как народа, общности». «Сначала у них (украинцев) отняли историю и заставили её переписать, затем их просто «развратили» через коррупцию, далее вывели на государственный переворот, полностью нарушив все существующие в государстве правила и нормы. Затем ввергли в фазу кровавого внутреннего противостояния. Потом использовали для того, чтобы, как они говорят, – нанести поражение России», – пояснила она.

«Это всё можно квалифицировать именно как заранее спланированную попытку подспудно, дополнительно, помимо основной цели по дестабилизации ситуации в мире и противодействия нашей стране, и еще реализовать задачу, не выполненную Западной Европой в первой трети и середине XX века. Всё об этом говорит. Как можно допустить спонсирование наемников из бюджета, которым за участие в вооруженном конфликте, где гибнут граждане Украины, чтобы этим наемникам еще давали земли? Это даже понять невозможно. Не уверена, что вообще в истории, даже в древней, были подобные прецеденты», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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