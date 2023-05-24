Улучшенная версия главной ленты ЯRUS: пользователям доступен самый популярный и свежий контент

Свежая веб-версия социальной сети ЯRUS позволяет настроить главную ленту по интересам и находить любимую музыку. О возможностях подобных улучшений в ЯRUS узнали журналисты издания.

От треков независимых исполнителей ЯRUS.Музыка до аудиосказок известных дикторов: в свежей веб-версии социальной сети разработчики усовершенствовали алгоритм ранжирования. Новая функция поиска позволяет находить нужные песни, альбомы и плейлисты по ключевому запросу.

«Новый функционал позволяет искать полюбившихся исполнителей, альбомы и треки в веб-версии ЯRUS. А на данный момент мы работаем над возможностью добавлять треки в посты: в перспективе все композиции будут объединены в одном большом сервисе веб-версии», – сообщает менеджер проекта ЯRUS.Музыка Кирилл Устинов.

Однако, это не все нововведения в веб-версии: сегодня аудитории ЯRUS доступна главная лента с возможностью настройки интересов. Просматривать посты по актуальности или видеть популярные публикации соцсети, решает сам пользователь. Читатель также решает, какой формат постов смотреть и какая тема контента ему нужна на главной ленте: инсталенты с котятами или видеоролики о рыбалке.

«Пользователи веб-версии ЯRUS просили предоставить функционал по настройке ленты, как у пользователей мобильных устройств. Поэтому мы откликнулись на многочисленные просьбы. Сейчас публикации можно настроить по типам контента и по интересам. Теперь в ЯRUS доступно все самое свежее и популярное, даже если телефон разрядился!», – рассказывает ведущий менеджер продукта соцсети ЯRUS Алексей Иванов.

Российская социальная сеть ЯRUS объединяет популярные сервисы новостей, событий, музыки, мини-приложений, видео и сюжетов. Ключевая особенность платформы – персональные ярусы: это полочки с интересами пользователей, от садоводства и фермерства до блогинга. Сегодня приложение ЯRUS доступно для скачивания в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.

Москва, Светлана Антонова

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