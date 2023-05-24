Россия денонсирует договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Российский парламент рассмотрит вопрос о денонсации договора с Украиной от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом следует из опубликованного сегодня на официальном портале правовой информации распоряжения президента РФ Владимира Путина.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в городе Керчи 24 декабря 2003 года», – говорится в распоряжении главы государства.

В Договоре между РФ и Украиной от 2003 года отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран. В нем также подчеркивалась необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.

Ранее Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Москва, Мария Соколова

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