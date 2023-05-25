До 1 июня все выходим – Пригожин начал выводить ЧВК «Вагнер» из Артемовска

ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска для проведения переподготовки. Соответствующую запись опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Евгений Пригожин сообщил, что до 1 июня ЧВК «Вагнер» передает позиции в Артемовске российским военным и выходит в тыловые районы. Он отметил, что боеприпасы, позиции и даже сухой поек будет передан ВС РФ.

«Мы выводим подразделения из Бахмута. Сейчас 5 утра, 25 мая. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным – боекомплект, позиции, все, включая сухой паек», – заявил бизнесмен.

Пригожин рассказал, что главное было при взятии Бахмута в ходе СВО. По его словам, главное – это организация, управление, вооружение и подготовка.

Москва, Светлана Антонова

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