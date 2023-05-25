Стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы выросла почти на 3%

В апреле стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы достигла 223,4 тыс рублей, что на 2,8% больше, чем в апреле 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков рынка недвижимости.

Специалисты отметили, что в «старой» Москве в сегменте массовых новостроек квадратный метр скорректировался до 282,7 тыс рублей, что сопоставимо с апрелем 2022 года (283,1 тыс рублей).

«Примечательно, что оба локальных столичных рынка жилья прошли за последние 12 месяцев через рост и снижение цен на недвижимость. Так, в Новой Москве с апреля 2022 года к сентябрю 2022 года цены достигли максимума (228,4 тыс рублей), после некоторой коррекции вновь обновили рекорд в феврале 2023 года (227,8 тыс рублей), а затем стали уменьшаться», – рассказали эксперты.

Согласно оценке аналитиков, цены по-прежнему находятся в нисходящем тренде, но всё еще выше, чем год назад.

В «старой» Москве картина иная: здесь цены достигли максимума только в сентябре 2023 года (293,4 тыс рублей за 1 кв. м), после чего сократились до 266,2 тыс рублей в ноябре, но в 2023 году возобновили рост и повысились к апрелю до 282,7 тыс рублей, что сопоставимо с апрелем 2022 года.

За последний месяц средний бюджет сделки на рынке новостроек Москвы вырос только на 1% и составил 11,2 млн рублей при среднем метраже в 41,2 кв. м. Суммарный объем реализованного жилья составил 212,3 тыс кв. м. Общая выручка девелоперов в апреле составила порядка 71,6 млрд рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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