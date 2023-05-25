Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за кори

Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение для предотвращения распространения кори. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Как уточняется, с 26 мая МГИМО переходит на дистанционный формат учебы, как минимум, до 9 июня.

По данным телеграм-канала Mash, о вспышке заболевания речь не идет. В вузе выявлен один случай кори. Заболела студентка третьего курса Института международных отношений и управления МГИМО, находящегося на проспекте Вернадского, 76. Специалисты Роспотребнадзора приехали на вызов, провели дезинфекцию и вакцинировали всех желающих. Остальным рекомендовали пока оставаться дома.

Москва, Андрей Дорофеев

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