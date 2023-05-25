Следствие передало в суд дело по обвинению Навального в экстремистской деятельности

В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении Алексея Навального, который обвиняется в экстремистской деятельности. Как следует из информации, размещенной на сайте суда, материалы были зарегистрированы сегодня.

В карточке дела указано, что Навальный обвиняется по семи статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем); ч. 3 ст. 354.1 (реабилитация нацизма); ч. 2 ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан); ч. 2 ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности); ч. 1 ст. 280, ч 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет); пп. А, Б, В ч. 2 ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни).

В деле фигурирует также Даниэль Холодный, который ранее был техническим директором YouTube-канала Навального.

Ранее учрежденный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был признан экстремистской организацией и ликвидирован на территории России.

Москва, Андрей Дорофеев

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