Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что завод шампанских вид, расположенный в Артемовске, в настоящее время находится под контролем «музыкантов». По словам главы «оркестра», в скором времени завод будет передан Министерству обороны Российской Федерации.

Журналисты делового журнала «Компания» попросили Евгения Пригожина прокомментировать ситуацию с Артемовским заводом шампанских вин. Корреспонденты поинтересовались у основателя ЧВК «Вагнер», под чьим контролем в настоящее время находится завод, и какая судьба его ждет в дальнейшем.

Основатель «оркестра» подчеркнул, что на сегодняшний день Артемовский завод шампанских вин находится под контролем ЧВК «Вагнер». Пригожин отметил, что в нем находится вся продукция, которая имелась там на момент прихода «музыкантов». Ответ Пригожина предоставила пресс-служба компании «Конкорд».

«Я говорил о том, что у каждого предприятия есть хозяева. И никакая война между государствами, если государство, которое заходит на территорию, хочет сохранить свое лицо, не может быть с изъятием чьей-то частной собственности. Государственная собственность в рамках конфликта между государствами может быть отчуждена, а частная – она неприкосновенна. И поэтому я сказал о том, что необходимо найти решение, каким образом передать либо шампанское, либо шампанское оборудование, либо еще каким-то образом урегулировать вопрос частной собственности», – отметил Пригожин.

По словам главы ЧВК «Вагнер» в ближайшее время «оркестр» планирует передать завод Министерству обороны Российской Федерации. Пригожин сообщил, что именно ведомство будет нести ответственность за предприятие.

«В ближайшее время мы передаем завод Министерству обороны Российской Федерации. И оно будет нести ответственность, чтобы с этого завода ничего не разворовали до принятия юридических решений, как быть с частной собственностью на, так сказать, на освобожденных-захваченных территориях», – заявил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале вывода подразделений «оркестра» из Артемовска. Он указал, что до 1 июня город будет передан военным российской армии.

Москва, Светлана Антонова

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