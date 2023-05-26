В минобороны обеспокоены ростом заболеваемости птичьим гриппом в России после экспериментов США на Украине

Рост заболеваемости птичьим гриппом на территории России и европейских государств вызывает озабоченность на фоне биологических экспериментов, которые военное ведомство США вело в украинских лабораториях. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что ранее оперативной группой минобороны совместно с сотрудниками ФСБ и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в биосферном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области.

В частности, там изучался штамм H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%. «Напомню, что показатель летальности новой коронавирусной инфекции составляет около 1%», отметил Кириллов.

Изъятые в ветлаборатории заповедника документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8, Пи-444 и подготовке к реализации проекта «Флу-Флай-Вей».

«Их целью являлась оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что заказчиком проектов являлось минобороны США – ведомство, не имеющее никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц», – заявил генерал.

При этом Кириллов обратил внимание, что массовый падеж птиц в «Аскании-Нова» в 2021 году был спровоцирован проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям биобезопасности.

«На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили 3 млрд евро. С начала этого года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах», – подчеркнул Кириллов.

Суммарный ущерб сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания, по его словам, за последние три года превысил 4,5 млрд рублей, было уничтожено более 10 млн домашних птиц.

Москва, Андрей Дорофеев

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