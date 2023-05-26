Отчаянное положение: расширение сотрудничества РФ и КНР рискует столкнуться с проблемами

Рост внешнеторгового оборота России с Китаем играет первостепенную роль для российской экономики, которая находится в отчаянном положении, и в перспективе может столкнуться с проблемами неразвитости транспортной инфраструктуры внутри РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал профессор НИУ ВШЭ, торговый представитель РФ в КНР в 2001-2013 годах Сергей Цыплаков сегодня на пресс-конференции в Москве по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай.

Эксперт обратил внимание, что сейчас Китай стал абсолютным лидером в российской внешней торговле и установленная на этот год планка роста в $200 млрд «будет наверно превзойдена, если не произойдет каких-то неожиданных событий».

«Если брать краткосрочную перспективу, процесс будет продолжаться еще несколько месяцев. Но мы должны понимать, что на определенном моменте этот процесс должен завершиться, потому что он не может продолжаться бесконечно, и, наверное, все-таки темпы прироста товарооборота снизятся. И здесь уже будут определять фундаментальные факторы. Это потребность, платежеспособность – спрос на российском рынке и возможность китайских компаний, какой ассортимент продукции они готовы поставить», – пояснил он.

«Это что касается китайского экспорта в Россию… В том положении, в котором Россия оказалась, понятно, что экономика находится в отчаянном положении, в очень тяжелом. Она устояла, но положение очень тяжелое. И сейчас импорт из Китая, особенно промышленных товаров, запчастей, так называемых аналогов, имеет для российской экономики первостепенное значение», – подчеркнул Цыплаков.

Говоря о российском экспорте в Китай, профессор отметил, что очень высокие темпы роста в прошлом году были обусловлены высокими ценами, прежде всего, на нефть и уголь. «В этом году ценовая конъюнктура не такая благоприятная. Второй момент – Россия столкнулась с серьезной проблемой – неразвитостью транспортной инфраструктуры даже не столько на границе с Китаем, хотя эта тоже проблема существует, сколько с неразвитостью инфраструктуры внутри страны. Возможности Транссиба и БАМа по перевозке грузов оказались очень ограниченными. И это, прежде всего, остановило возможности, допустим, дополнительных поставок угля, ряда других товаров в Китай, потому что дороги оказались забитыми», – констатировал он.

«Возможность создать в России какое-то производство и экспортировать на рынки третьих стран сейчас ограничена… Остается работа на внутренний российский рынок и на то, что часть продукции, которая производится, будет ввозиться в Китай. Но то, что может экспортироваться в Китай – это прежде всего, природные ресурсы. Это довольно чувствительная тема, которая требует большой проработки, времени и так далее», – отметил Цыплаков.

По его оценке, долгосрочное стратегическое партнерство может натолкнуться и на другую проблему с учетом разницы в менталитете, культуре, истории. «Не надо закрывать глаза на то, что как раз и по культуре наши народы различаются между собой. Я прожил в Китае 18 лет. Наши народы и по культуре, и по менталитету сильно различаются… Простые люди в Китае в массе своей мало знают о России… В России мы наблюдаем ту же самую картину: обсуждают глобальные тренды, при этом не знают ни историю страны, ни культуру… Без взаимного доверия, укрепления связей между людьми трудно рассчитывать и на стабильное развитие политических отношений и, тем более, на стабильное поступательное развитие экономических», – пояснил Цыплаков.

Напомним, 23-24 мая состоялся визит в Китай премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в рамках которого прошла встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, состоялись также переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Кроме того, в Шанхае прошел бизнес-форум, в котором приняли участие представители российского и китайского бизнеса.

Москва, Мария Соколова

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