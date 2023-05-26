Российский бизнес оказался не готов к развитию сотрудничества с Китаем – эксперт

Российский бизнес оказался не готов к расширению сотрудничества с Китаем, несмотря на успешные переговоры Москвы и Пекина на высшем уровне, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве по итогам визита представительной делегации РФ во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в КНР.

Маслов обратил внимание на обозначенное главой правительства РФ важное направление для российского бизнеса в Китае. «Постоянно говорили о том, что с Китаем мы должны расширять сырьевое сотрудничество, оно сегодня расширяется безусловно. Говорили о том, что китайские компании могут и должны приходить в качестве инвесторов в территории опережающего развития, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Но забывали о том, что и российские компании должны выходить на китайский рынок. И, по-моему, впервые довольно явно прозвучал в выступлении российского премьер-министра тезис о том, что необходимо выходить в специальные экономические зоны российским компаниям и быть самим инвесторами в Китае. Сразу подчеркну, на мой взгляд, это вопрос непростой и не решаемый просто какой-то одной компанией. Но в любом случае, это очень правильно, что не ждать, что только китайские компании должны приходить в Россию», – подчеркнул он.

В то же время, как считает эксперт, российский бизнес оказался не готов к расширению сотрудничества с КНР. «Мне кажется, что многие российские компании, которые приехали в Китай, были не до конца готовы правильно формулировать свои предложения. Все-таки это очень важный момент, что к взаимодействию с китайскими партнерами надо готовиться, надо хорошо прорабатывать предложения, а не просто обсуждать какие-то общие планы сотрудничества. Вот подготовка, на мой взгляд, является сейчас главным ключевым моментом. Если сам по себе визит премьера и его переговоры с председателем Госсовета КНР, встречи с высшим китайским руководством можно считать очень успешными и очень своевременными, российский бизнес не всегда умеет правильно формулировать свои запросы. Это говорит о том, что мы недорабатываем часто не на верхнем уровне, а именно на уровне конкретного бизнеса», – пояснил он.

Тем не менее, по оценке Маслова, визит российской высокопоставленной делегации в Китай является «очень серьезной подвижкой» на фоне сложностей, которые сегодня испытывает мировая экономика в целом и российская в частности. «Это на самом деле крайне выгодно и важно для Китая. Потому что, учитывая те ограничительные меры, которые вводят западные страны против Китая, российский рынок очень перспективный. Я напомню, что российский рынок не просто большая территория, но это, прежде всего, очень квалифицированная рабочая сила. Именно в эту сторону и имеет смысл двигаться. То есть углубление технологической составляющей сотрудничества», – полагает Маслов.

Напомним, 23-24 мая состоялся визит в Китай премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в рамках которого прошла встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, состоялись также переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Кроме того, в Шанхае прошел бизнес-форум, в котором приняли участие представители российского и китайского бизнеса.

Москва, Мария Соколова

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