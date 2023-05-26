В выходные дожди в Московском регионе прекратятся, но станет прохладнее

В предстоящие выходные дни дожди в Москве и Подмосковье прекратятся, но снизится температура воздуха. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу специалистов, в субботу еще ожидаются дожди разной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром, а в воскресенье на территорию региона распространится прохладная и более сухая воздушная масса.

В субботу, 27 мая, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются кратковременный дождь, гроза при температуре до 13-14°. Днем возможны кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в Москве прогреется до 20...22°, по области – до 19...24°. Вероятен местам пористый ветер до 15 м/с.

В воскресенье, 28 мая, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью до 10°. Днем в Москве 17...19°, по области 15...20°. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

«В начале следующей недели в условиях неполной облачности ночи будут прохладными, в дневные часы воздух начнет прогреваться», – добавили синоптики.

В понедельник, 29 мая, ночью ожидается 3...8°, днем 18...23°. Во вторник ночью 5...10°, днем 20...25°.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»